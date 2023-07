Mezuniyet sonrası esnafa teşekkür

Haberin Devamı

Boğaziçi Üniversitesi’nin bu yılki mezuniyet töreni 7 Temmuz’da düzenlendi. 24 yaşındaki Sait Sevban Cander de bu yıl mezun olan öğrencilerden biri. Diğer mezunlar sosyal medyada sevinçlerini paylaşırken genelde ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ettiler. Ancak Sait Sevban Cander, mezun olduğuna dair paylaşımında tek tek mahalle esnafına teşekkür etti. Cander, mahalle esnafına neden teşekkür ettiğini şöyle anlattı:

‘DAYANIŞMA İÇİNDEYDİK’

“İlk, orta ve lise eğitimimi Konya’da tamamladım. Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanınca İstanbul’a yerleştim. Birkaç akrabam dışında tanığım hiç kimse yoktu. Kampustan dışarı adım attığımızda bizi karşılayan mahalle olan Rumeli Hisarüstü’nün esnafı, adaptasyon sürecime büyük katkı sağladı. Esnafın senelerdir burada olduğunu ve o insanların hayatına bir şeyler kattığını fark ettim. Çünkü aynı katkıyı benim hayatıma da yaptılar. Dolaylı da olsa çoğu öğrencinin üstünde emeği var.”

Üniversite çevresinde yaşadığını söyleyen Cander, esnafla sürekli iletişim halinde olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Pilavcı Fevzi pandemi döneminde fiyatlarını yükseltmemişti. Biz öğrenciler de okuduğumuz bölüme göre esnafa hep yardımcı olmaya çalıştık. Elektronikten anladığım için ihtiyaçları olduğunda yanlarındaydım. Hep dayanışma içindeydik. Başka bir örnek ise Kampüs Copy’nin sahibi Ergin Vergili. Ergin Bey, yıllardır burada olduğu için dersler hakkında bize önerilerde bulunuyordu.

HEP YARDIMCI OLDULAR

Ayrıca sınav taktikleri de veriyordu. Üniversitenin tüm not arşivine hâkim biri olarak akademik anlamda desteği çok önemliydi. Ayrıca mahallenin bakkalı, terzisi ve hatta okulun yemekhane personelinin de üzerimde emeği var. Bakkal ile gündemi konuşurduk. Terzi ise her an yardıma koşardı.”

İŞTE O METİN

“Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden başarıyla mezun olduğumu duyurmaktan heyecan duyuyorum. Pek çok kişi hocalarına, ailelerine teşekkür etmiş; belki bu platformdan görmeyecekler ama ben de buradan mahalle esnafına teşekkür etmek istiyorum. Yıllar boyunca ucuz ve lezzetli yemek hizmeti veren ve dönem dönem yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen öğrencinin cebini düşünen Pilavcı Fevzi’ye. Uygun fiyatlı saç kesim hizmeti sunan ve bizlerin özgüvenini maksimuma yükseltip Hisarüstü sokaklarında kafamız dik gezmemizi sağlayan Murat Kuaför’e. Kırtasiye işlerimizi hızla halleden, ders notları ve arşivleriyle neredeyse bir kütüphaneye dönüşmüş, hocaların soracağı soruları hocalardan iyi bilen, dersleri geçmemizde kritik öneme sahip Kampüs Copy’ye ve burada sayamadığım daha onlarca kişiye üzerimizdeki emekleri için teşekkürlerimi sunarım. Son olarak dersine girdiğim, kendisinden bir şeyler öğrendiğim tüm Boğaziçi akademisyenlerine minnettarım.”