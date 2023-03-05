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Meyve kokusu THY uçağını geri döndürdü

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#THY#Uçak#Durian Meyvesi
Meyve kokusu THY uçağını geri döndürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 19:02

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Barcelona seferini yapan uçağı durian meyvesinin kabin içerisine koku vermesi üzerine İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

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THY'nin TK-1855 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçağı, saat 15.35 de Barcelona seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçak havalandıktan bir süre sonra kabin içerisinde bir koku alınmaya başlandı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı saat 16.45 de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Uçakta yapılan kontrollerde kabin içerisinde yayılan kokunun kargo bölümünde bulunulan durian meyvesinden kaynaklandığı belirlendi. Yolcular THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Barcelona'ya gideceği öğrenildi

KESKİN KOKUSU VAR

THY uçağını geri döndüren Durian meyvesi, Malezya, Tayland ve Endonezya kökenli bir bitkidir. Meyvenin kokusu oldukça keskindir. Bu nedenle kapalı alanlara sokulmasına müsaade edilmez.

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#THY#Uçak#Durian Meyvesi

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