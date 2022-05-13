Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam etti

#Kadıköy#Metro#Emrah Yılmaz
Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam etti

Kadıköy-Tavşentepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçaklarla tehditler savurduğu gerekçesiyle hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Emrah Yılmaz, sadece aleyhine olan delillerin toplandığını iddia etti. Mahkeme, sanığın akli sağlığı yönünden Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gelmediğini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haberin Devamı

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Hakim, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın muayenesine ilişkin raporun tamamlandığına fakat rapor hazırlanmadığına ilişkin cevap yazısı geldiğini söyledi.

'SADECE ALEYHİME OLAN DELİLLER TOPLANDI'

Sanık Emrah Yılmaz, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Soruşturma aşamasında metrodaki görüntülerim zamanında çözümlenmedi, sadece aleyhime olan deliller toplandı. Daha önceki savunmalarımda belirttiğim üzere olaya tek taraflı bakılmıştır. Ek olarak metrodaki görüntüler çözümlenseydi benim suçsuz olacağım ortaya çıkacaktır. Bir önceki dinlenen mağdur Azize K. doğruları söylememiştir. Olay yerinde birçok insan vardır, sadece tek bir kişi dinlenmiştir. O da benim aleyhime olan şeyleri söylemiştir" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Sanık avukatı, Emrah Yılmaz'ın daha önce anti kişilik bozukluğu tanısı ile tedavi gördüğünü öne sürerek, sanığın sağlıklı bir şekilde karar alamayacağını iddia etti. Sanık avukatı Yılmaz'ın tahliyesini talep etti. Şikayetçi avukatları ise delillerin toplanmadığını vurgulayarak sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Savcı, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın akıl sağlığı yönünden rapor gelmemesini gerekçe göstererek sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. 

İlgili Haber

Metroda bıçaklı saldırı soruşturmasında yeni gelişme: Metro yetkilileri hakkında soruşturmaMetroda bıçaklı saldırı soruşturmasında yeni gelişme: Metro yetkilileri hakkında soruşturmaHaberi görüntüle

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gelmediğini ve olay anına ilişkin CD çözümleme tutanağının hazırlanmadığını da dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi. 

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde sanık Emrah Yılmaz'ın Sedanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek ağır küfürler ettiği belirtiliyor.

İddianamede sanık Emrah Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda eli bıçaklı kişi kadına saldırdıKadıköy - Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir erkek elindeki bıçakla bir kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
daha fazla video içinKadıköy-Tavşantepe metrosunda eli bıçaklı kişi kadına saldırdı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadıköy#Metro#Emrah Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

Kira sözleşmesi yaparken dikkat Hemen imzalamayın, çok kişinin başına geliyor...

Kira sözleşmesi yaparken dikkat! Hemen imzalamayın, çok kişinin başına geliyor...

#Kira
Evlilik tekliflerinde ‘küçük yüzük’ sendromu… Aşk mı büyük, taş mı

Evlilik tekliflerinde ‘küçük yüzük’ sendromu… Aşk mı büyük, taş mı?

#Evlilik Teklifi
Bu nasıl doktor Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

Bu nasıl doktor? Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı! Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

#Donald Cline

BAKMADAN GEÇME!

Kira sözleşmesi yaparken dikkat Hemen imzalamayın, çok kişinin başına geliyor...

Kira sözleşmesi yaparken dikkat! Hemen imzalamayın, çok kişinin başına geliyor...

#Kira
Evlilik tekliflerinde ‘küçük yüzük’ sendromu… Aşk mı büyük, taş mı

Evlilik tekliflerinde ‘küçük yüzük’ sendromu… Aşk mı büyük, taş mı?

#Evlilik Teklifi
Bu nasıl doktor Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

Bu nasıl doktor? Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı! Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

#Donald Cline