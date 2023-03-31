Metrobüste 2 kişiyi bıçakla yaralayan sanıktan şaşırtan savunma

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Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gökay Atilan ve taraf avukatları katıldı.

"OLAY GÜNÜ ÜZERİNDE 20 SANTİMETRELİK BIÇAK TAŞIMIŞTIR"

Gökay Atilan'ın avukatı Salih Can Ertürk, "Olayın başlangıcı karşı tarafın eylemi nedeniyle meydana gelmiştir. Olayda meşru müdafaa söz konusudur. Sınırın aşılma durumu söz konusu değildir" dedi. Müşteki avukatı Tolga Cangüloğlu ise " Sanık olay günü üzerinde 20 santimetrelik bıçak taşımıştır. Eylem kastan öldürmeye teşebbüstür. Tutuksuz kalması vicdanları sızlatmıştır. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep ediyorum" ifadelerini kulandı.

"DOĞRU OLANI YAPTIM, VİCDANIM RAHAT"

Gökay Atilan duruşma sonrası yaptığı konuşmada, "Bir kadın korudum başıma gelmeyen kalmadı. Bu kadar kadın cinayeti varken darbedilen bir kadına yardım etmeden duramazdım. Ben doğru olanı yaptım, vicdanım rahat. O kadın o gece evine rahat gitti en azından, kadına müdahale etmemelerini söyleyince gözüme yumruk yedim. İki kişi üzerime abanıp beni nefessiz bıraktı. Etraftan yardım istedim. Kimse gelmeyince kendimi korumak için bıçağı çıkardım" dedi.

İDDİANAMEDEN

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Atilan'ın her iki şikayetçiye karşı ayrı ayrı 'Basit yaralama' suçunu işlediğini belirterek, toplamda 1 yıla 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.