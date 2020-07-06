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Hürriyet
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Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/DHA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Metrobüslerde sosyal mesafesiz yolculuk

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Haftanın ilk iş gününde İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında sosyal mesafesiz yolculuk vardı.

Sabah saatlerinden itibaren Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme yönüne hareket eden metrobüslere güçlükle binenler ayakta ve sosyal mesafe kuralından uzakta yolculuk etmek zorunda kaldı. Seferlerin kısa aralıklarla yapılmasına rağmen, metrobüslerde adım atacak yer kalmadı.  Haftanın ilk iş gününde D-100 Karayolu'nun Avcılar kesiminde yine büyük yoğunluk görüldü. Haramidere'den başlayan araç yoğunluğu, Küçükcekmece'ye kadar devam etti.

Metrobüslerde sosyal mesafesiz yolculuk

Metrobüslerde sosyal mesafesiz yolculuk

Metrobüslerde sosyal mesafesiz yolculuk

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