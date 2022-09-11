Metrobüs kazasının nedeni belli oldu: Şoför fenalık geçirmiş

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51 yaşındaki Mahsum Kibar’ın kullandığı metrobüs, önceki akşam saat 18.30 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisler İstasyonu’ndan çıkışında karşı şeride geçerek Levent Tuncel’in (41) kullandığı metrobüsle kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada şoförlerin de arasında bulunduğu 99 kişi yaralanmış, yaralılar çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alınmıştı.

‘ÇOK KÖTÜ OLMUŞUM AMBULANS ÇAĞIRIN’

İstanbul Emniyeti yaptığı araştırmada, metrobüsün kamera kaydını inceledi. 2012 yılından beri metrobüs şoförlüğü yapan Mahsum Kibar’ın istasyondan çıkışı sırasında, “Çok kötü olmuşum, ambulans çağırın bana” dedikten sonra fenalaştığı belirlendi. Kibar’ın fenalaşmasıyla birlikte de metrobüsün karşı şeride geçerek Söğütlüçeşme yönüne giden Levent Tuncel’in kullanımındaki metrobüse çarptığı tespit edildi. Mahsum Kibar, iç kanama nedeniyle hastanede ameliyata alınırken, ayağından yaralanan Levent Tuncel de tedavi altına alındı. İBB de kazayla ilgili şoförün rahatsızlandığı, ses kayıtlı görüntüyü paylaştı.

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VALİ: 88 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Avcılar’da dün (cuma) meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşehrimizden 88’i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah’tan şifa diliyorum. Geçmiş olsun İstanbul” dedi.

‘BİLİNCİ AÇIK’

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kadri Bulut şu bilgileri verdi: “Hastamızın bilinci açık. Hayati riskinin olup olmadığını operasyon esnasında nasıl bir durumla karşılaşacağımızı değerlendirip söyleyebiliriz. Bayılma durumu da değerlendirildi, herhangi bir hastalığı yok.” m DHA

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: SORUŞTURMA BAŞLATTIK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekremİmamoğlu da kazanın oluş nedenini, “Görüntü ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoför feryat ederek baygınlık geçirmiş ve direksiyon yan şeride doğru kayarak çarpışmaya vesile olmuş” sözleriyle açıkladı. Yaralanan bütün vatandaşların kendilerine emanet olduğunu belirten İmamoğlu, bizzat kendi talimatıyla hem belediye hem de İETT tarafından soruşturma başlatıldığını da söyledi.