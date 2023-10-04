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Metrobüs duraklarında yoğunluk: Vatandaşlar isyan etti

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#İstanbul#Metrobüs#Metrobüs Durakları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 11:25

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı metrobüs durakları ile üst geçitlerde kalabalık ve uzun kuyruklar oluştu. İşe ve okula gitmek isteyenler dakikalarca metrobüse binebilmek için bekledi. Yoğunluktan şikayet eden Reyhan Özkaya isimli yolcu, "Girişte tabelaya koymuşlar, "Küçükcekmece'ye hoş geldiniz". Bu hoşluğu göstersin bize. Kalabalık değil rezillik artık insanların burnundan getiriyorlar" dedi. Ahmet Hasan ise, "Bu çok büyük bir sıkıntı, çok kalabalık, hem mahalleli rahatsız oluyor." ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da sabah saatlerinde birçok metrobüs durağında ve üst geçitte yoğunluk yaşandı. İşe ve okula gitmek isteyenler aşırı yoğunlukla karşılaştı. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.

Metrobüs duraklarında yoğunluk: Vatandaşlar isyan etti

Üsküdar Altunizade, Kadıköy Uzunçayır ve Söğütlüçeşme duraklarında yoğunluk dikkat çekti. Metrobüse binmek isteyenler, turnike bölgesindeki yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluğa bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Metrobüs duraklarında yoğunluk: Vatandaşlar isyan etti

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Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağında da yoğunluk yaşandı. Ancak buradaki yoğunluğa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yenileme çalışmasının neden olduğu belirtildi.

Metrobüs duraklarında yoğunluk: Vatandaşlar isyan etti

Beşyol Metrobüs durağındaki üst geçit merdivenleri yenileme çalışmaları kapsamında kaldırıldı.

Metrobüs duraklarında yoğunluk: Vatandaşlar isyan etti

Sabah saatlerinde okula ve işe gitmeye çalışan yolcular üst geçitte dakikalarca bekledi. Metrobüsten inen Reyhan Özkaya, "Girişte tabelaya koymuşlar, "Küçükcekmece'ye hoş geldiniz". Bu hoşluğu göstersin bize. Kalabalık değil rezillik artık insanların burnundan getiriyorlar" dedi.

Metrobüs duraklarında yoğunluk: Vatandaşlar isyan etti

Üst geçitten geçmeye çalışan Ahmet Hasan ise, "Bu çok büyük bir sıkıntı, çok kalabalık, hem mahalleli rahatsız oluyor. Buradan aşağıya merdiven verecekler, merdiven üniversiteye girecek bu kadar basit. Burayı 10 günde yaparlar. Florya'da işlerim var. Bu kalabalığın içinden 10 dakikada çıkamam" ifadesini kullandı.

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Metrobüs duraklarında yoğunluk: Vatandaşlar isyan etti

Metrobüs duraklarında yoğunluk: Vatandaşlar isyan etti

Metrobüs duraklarında yoğunluk: Vatandaşlar isyan etti

Metrobüs duraklarında yoğunluk: Vatandaşlar isyan etti

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#İstanbul#Metrobüs#Metrobüs Durakları

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