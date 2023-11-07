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Metro İstanbul duyurdu: 4. Levent istasyonu kapatıldı

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#Metro İstanbul#Metro#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 09:33

Metro İstanbul, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4. Levent istasyonunun işletmeye kapatıldığını açıkladı.

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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metro seferleri iptal oldu. Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.

Metro İstanbul duyurdu: 4. Levent istasyonu kapatıldı

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#Metro İstanbul#Metro#İstanbul

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