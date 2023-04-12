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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından etkili olan sağanak Diyarbakır'da hayatı olumsuz etkiledi

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#Şanlıurfa#Meteoroloji#Diyarbakır
Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan sağanak Diyarbakırda hayatı olumsuz etkiledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 05:22

Diyarbakır'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Doğum Hastanesi Köprülü Kavşaktaki alt geçidin bir kısmının suyla dolması üzerine belediye ve Karayolları ekipleri tahliye işlemi başlattı.

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Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, Diyarbakır'ın merkezinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekince aksamalar yaşandı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan sağanak Diyarbakırda hayatı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa yolu üzerindeki Doğum Hastanesi Köprülü Kavşaktaki alt geçidin bir kısmı suyla doldu. Belediye ve Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince alt geçitte tahliye işlemi başlatılırken, polis ekipleri de sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan sağanak Diyarbakırda hayatı olumsuz etkiledi

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Bazı yollarda su birikintileri nedeniyle mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı. sağanak bir süre sonra etkisini yitirirken, su birikintilerin olduğu yollarda tahliye ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

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#Şanlıurfa#Meteoroloji#Diyarbakır

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