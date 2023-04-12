Meteoroloji'nin uyarılarının ardından etkili olan sağanak Diyarbakır'da hayatı olumsuz etkiledi

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Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, Diyarbakır'ın merkezinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekince aksamalar yaşandı.

Şanlıurfa yolu üzerindeki Doğum Hastanesi Köprülü Kavşaktaki alt geçidin bir kısmı suyla doldu. Belediye ve Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince alt geçitte tahliye işlemi başlatılırken, polis ekipleri de sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

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Bazı yollarda su birikintileri nedeniyle mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı. sağanak bir süre sonra etkisini yitirirken, su birikintilerin olduğu yollarda tahliye ve temizlik çalışmaları başlatıldı.