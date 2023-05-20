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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: YarÄ±na dikkat! Kuvvetli saÄŸanak ve dolu uyarÄ±sÄ±

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#Meteoroloji#Hava Durumu#SaÄŸanak
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: YarÄ±na dikkat Kuvvetli saÄŸanak ve dolu uyarÄ±sÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 20, 2023 15:59

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna gÃ¶re yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren Ankaraâ€™nÄ±n kuzey ve doÄŸusu, Ã‡ankÄ±rÄ±, KÄ±rÄ±kkale, Bolu, Kastamonu ve Ã‡orumâ€™da aralÄ±klÄ± ve yerel olarak kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarÄ±sÄ±nda "Sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar, yerel kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r" denildi.

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Ãœlkemiz genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Ä°Ã§ Ege, Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± ve Orta Karadeniz'in iÃ§ kesimleri, DoÄŸu Karadeniz, (Malatya hariÃ§) DoÄŸu Anadolu ile GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunun saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n BatÄ± Karadenizâ€™in iÃ§ kesimleri, Ankara, KÄ±rÄ±kkale, Konya, Karaman, Aksaray, NevÅŸehir, NiÄŸde, Ã‡ankÄ±rÄ± ve Hakkari ile Isparta'nÄ±n doÄŸu Ã§evrelerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. DoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼neydoÄŸusunda toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: YarÄ±na dikkat Kuvvetli saÄŸanak ve dolu uyarÄ±sÄ±

SÄ±caklÄ±klarÄ±n batÄ± kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altÄ±nda, diÄŸer yerlerde mevsim normalleri civarÄ±nda seyretmesi bekleniyor.

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KUVVETLÄ° GÃ–K GÃœRÃœLTÃœLÃœ SAÄžANAK YAÄžIÅž UYARISI

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n BatÄ± Karadenizâ€™in iÃ§ kesimleri, Ankara, KÄ±rÄ±kkale, Konya, Karaman, Aksaray, NevÅŸehir, NiÄŸde, Ã‡ankÄ±rÄ± ve Hakkari ile Isparta'nÄ±n doÄŸu Ã§evrelerinde yerel kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden ani sel, su baskÄ±nÄ±, yerel dolu, yÄ±ldÄ±rÄ±m, hortum ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: YarÄ±na dikkat Kuvvetli saÄŸanak ve dolu uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji yarÄ±n beklenen kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle 13 kente sarÄ± kodlu uyarÄ±da bulundu.

YARINA DÄ°KKAT: KUVVETLÄ° YAÄžIÅž GELÄ°YOR

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; 21.05.2023 Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren Ankaraâ€™nÄ±n kuzey ve doÄŸusu, Ã‡ankÄ±rÄ±, KÄ±rÄ±kkale, Bolu, Kastamonu ve Ã‡orumâ€™da aralÄ±klÄ± ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸinden sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar, yerel kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#SaÄŸanak

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