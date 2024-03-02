Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Prof. Dr. Şen'den toz taşınımı uyarısı: Yağmur çamurlu olabilir

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: : Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

PROF. DR. ŞEN'DEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, akşam Orta Karadeniz , Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak yağmurlu. Rüzgar Kıyı Ege'de güneydoğudan zamanla fırtına hızında. Güneydoğu Anadolu ve Marmara'da toz taşınımı var. Yağmur çamurlu olabilir. Sıcaklıklar değişmiyor" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Şen "Bu hafta yurtta yağmur görülecek. Salı günü batıda kuvvetli olacak. Perşembeden sonra kuzeyden gelecek soğuk hava Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yapabilir" dedi.