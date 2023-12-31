Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... Prof. Dr. Şen: Pazartesi Akdeniz'de, salı Marmara'da yağmur var

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Sıcaklıklarda bugün için önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

YENİ YILIN İLK GÜNLERİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen hava durumu ile ilgili olarak yılın son tahminini paylaştı. Şen, '2023 ün son gününde yurtta yağış yok sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Sabah ve gece Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis olacak. Pazartesi Akdeniz bölgesinde, salı günü Marmara'da yağmur, çarşamba Doğu Anadolu kuzey ve doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar var.' dedi.

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MARMARA, EGE VE KARADENİZ'DE SON DURUM

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

Ege Bölgesinin ise parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

Batı Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESi'NDE SİSE DİKKAT

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.