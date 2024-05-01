Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Prof. Dr. Orhan Şen il il uyardı... Kuvvetli yağış geliyor

Haberin Devamı

Yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde.

Çok şiddetli yağış yok aslında. Mazgalların ufak olması ve suların tahliye edilmemesi ile oluyor. Alt yapının değiştirilmesi lazım. İklim değişikliği nedeni ile daha olacak gibi. Büyükşehirlerde battı çıktıların alarm verdikten sonra yakından takip ederek trafiğe kapanması lazım. Geçen sene Şanlıurfa’da hayatını kaybeden olmuştu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ankara’dan Kastamonu’ya kadar yağışlar şiddetli. Ankara, Düzce’de öğleden sonra kuvvetli yağışlar. Mayıs ayının sonuna kadar bu tip yağışlar olur İç Anadolu’da.

Bugün toz taşınımı Mersin, Adana, Antep, Osmaniye, Hatay, Kilis’te kötü ve sağlıksız seviyede. Güney doğunun diğer şehirlerinde hassas ve sağlıksız seviyede. Doğu Akdeniz’de 400 mimkrogram/metrekup sinirini geçmiş durumda. Yağmur çamur seklinde yağar. Maskesiz dolaşılmamalı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın 53 yılın en sıcak 9’uncu Mart ayı yaşandı Haberi görüntüle

İstanbul’da kuvvetli yağış gözükmüyor.

Yağış şiddetini artacak. Ankara’nın kuzey doğu ilçelerinde daha etkili olacak gibi Sincan gibi ilçelerde. Bu günlerde vatandaşların araçlarını yüksek kesimlere almalı. Vatandaşlarda kendini korumalı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Haberin Devamı