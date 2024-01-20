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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 9 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul dahil 9 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 11:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 9 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sıcaklıkların düşmesiyle bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceğini duyurdu. İşte 20 Ocak cumartesi günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul dahil 9 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul dahil 9 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 9 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul dahil 9 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

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PROF. DR. ŞEN'DEN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün yağışlı ve soğuk hava, sabah Marmara, akşam Kuzey Ege, İç Anadolu, Güneydoğu, Batı ve Orta Karadeniz, Akdeniz'i de kapsayacak. Yağışlar genellikle yağmur, Trakya, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Muş karla karışık yağmur ve kar şeklinde" mesajını paylaştı.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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