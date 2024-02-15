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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul dahil 8 kente sarı kodlu uyarı! Hava bir anda buz kesti: Kuvvetli yağış geliyor

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul dahil 8 kente sarı kodlu uyarı Hava bir anda buz kesti: Kuvvetli yağış geliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 09:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların 1000 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Sıcaklıklar 4-5 derece düşüyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyden kuvvetli" mesajını paylaştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yurtta beklenen hava durumu: Yağmur ve sağanak kuzeybatı kesimler ile doğu bölgelerin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların Marmara’nın doğusu ile Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul dahil 8 kente sarı kodlu uyarı Hava bir anda buz kesti: Kuvvetli yağış geliyor

Sıcaklıkların; Ege'de 3-6 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik’in güneyi, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) bekleniyor. Yağışların 1000 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul dahil 8 kente sarı kodlu uyarı Hava bir anda buz kesti: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul, Bilecik, Bolu, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'ye sarı kodlu uyarıda bulundu.

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

PROF. DR. ŞEN: SU BASKINLARINA DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün sabah ve öğlen saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu’da kuvvetli sağanak yağış. Su baskınlarına dikkat. Bursa, Bolu yükseklerde karla karışık yağmur ve kar. Sıcaklıklar 4-5 derece düşüyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyden kuvvetli" mesajını paylaştı.

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CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Şen, hava durumu ile ilgili şu uyarıda bulundu:

Fırtına var. Deniz üzerindeki rüzgar hızı karadakinden daha fazla olur. 50-70 km arasındaki hızdan bahsediyoruz. Akşama doğru hafifleyecek. Gündüz saatlerinde çok kuvvetli yağmur var. Türkiye etrafındaki denizlere bakınca bir süredir sıcak hava vardı üzerine soğuk hava geldi. Atmosferde karışım meydana geldi. Rüzgar şiddetini artırdı. Bu tür hadiseler afete dönüşmeden atlatmamız lazım. Daha çok olacak. El ninolu bir yıldı. Ocak ayı da son 50 yılın en sıcak ayıydı. Denizcilerimiz çok tecrübeli bu konularda. Oradaki geminin pozisyonu hakkında bir şey diyemeyeceğim.

"İŞİ OLMAYAN DIŞARI ÇIKMASIN"

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Bugün İstanbul dahil olmak üzere, kuzey ilçeler dahil olmak üzere şiddetli yağmur var. Bugün İstanbul'da dışarı çıkıp dolaşılacak hava yok. Bugün İstanbul, Yalova, Kocaeli gibi illerde vatandaşlar işi yoksa dışarı çıkmasın. Su baskınlarına da dikkat edeceğiz. Bugün için önemli. Yarına bir şey kalmayacak. Marmara'da dalga seviyesi 3 metreyi geçebilir. Bu önemli bir yükseklik.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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