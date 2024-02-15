Marmara Denizi'nde gemi battı! Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Boş bir can salı bulundu

'ÖĞLE SAATLERİNDE FIRTINA ŞİDDETLENECEK'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bölgede son hava durumunu paylaştı. Şen'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:





Fırtına var. Deniz üzerindeki rüzgar hızı karadakinden daha fazla olur. 50-70 km arasındaki hızdan bahsediyoruz. Akşama doğru hafifleyecek. Gündüz saatlerinde çok kuvvetli yağmur var. Bu yağmur çalışmaları etkileyebilir. Helikopterleri etkileyebilir. Dalga yüksekliği rüzgarın etkisi ile 3 metreyi geçebilir. Fırtına seviyesindeki rüzgar ile bu geminin alabora olma ihtimali zor görünüyor. Mürettebatı kurtarmak için hava şartları uygun değil. Şiddetli yağmur var, öğle saatlerinde daha da şiddetlenecek. Fırtına da akşam saatlerine kadar devam edecek.





Benim görüşüm, bu şiddetteki rüzgarda, böyle bir dalgadan batma ihtimalini zor görüyorum. Karadeniz'de bir sürü gemi seyir halinde. Başka bir etki olabilir. Yetkililer araştıracaktır.





Türkiye etrafındaki denizlere bakınca bir süredir sıcak hava vardı üzerine soğuk hava geldi. Atmosferde karışım meydana geldi. Rüzgar şiddetini artırdı. Bu tür hadiseler afete dönüşmeden atlatmamız lazım. Daha çok olacak. El ninolu bir yıldı. Ocak ayı da son 50 yılın en sıcak ayıydı. Denizcilerimiz çok tecrübeli bu konularda. Oradaki geminin pozisyonu hakkında bir şey diyemeyeceğim.





BAŞKA RİSK VAR MI?





Deniz suyu sıcaklıklarının neden olduğu hadiseler ver ama Marmara'da böyle bir şey mümkün değil. Akdeniz'de ihtimal yüksek ama Marmara'da bu hadise ile ilgili hortumu düşünemiyorum.

Bugün İstanbul dahil olmak üzere, kuzey ilçeler dahil olmak üzere şiddetli yağmur var. Bugün İstanbul'da dışarı çıkıp dolaşılacak hava yok. Bugün İstanbul, Yalova, Kocaeli gibi illerde vatandaşlar işi yoksa dışarı çıkmasın. Su baskınlarına da dikkat edeceğiz. Bugün için önemli. Yarına bir şey kalmayacak. Marmara'da dalga seviyesi 3 metreyi geçebilir. Bu önemli bir yükseklik.