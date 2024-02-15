Marmara Denizi'nde gemi battı! Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Boş bir can salı bulundu

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Sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 6 mürettebatı için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İmralı adası açıklarında batan gemiye ilişkin bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur" denildi.
İşte Bakanlıktan yapılan açıklama:
Marmara Denizi'nde İmralı Adasının güney batısında 59 m. boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisinden 06.32'de Cospat-Sarsat sitemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştır.
Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır.
Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyali de kesilmiştir.
Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir.
Batuhan A isimli gemi son durum: TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır.
Söz konusu gemi, dün akşam saat 20:00 sularında Marmara Adasından Gemlik’e yüklü olarak seyre kalkmıştır.
Arama ve Kurtarma Faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bölgede son hava durumunu paylaştı. Şen'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Fırtına var. Deniz üzerindeki rüzgar hızı karadakinden daha fazla olur. 50-70 km arasındaki hızdan bahsediyoruz. Akşama doğru hafifleyecek. Gündüz saatlerinde çok kuvvetli yağmur var. Bu yağmur çalışmaları etkileyebilir. Helikopterleri etkileyebilir. Dalga yüksekliği rüzgarın etkisi ile 3 metreyi geçebilir. Fırtına seviyesindeki rüzgar ile bu geminin alabora olma ihtimali zor görünüyor. Mürettebatı kurtarmak için hava şartları uygun değil. Şiddetli yağmur var, öğle saatlerinde daha da şiddetlenecek. Fırtına da akşam saatlerine kadar devam edecek.
Benim görüşüm, bu şiddetteki rüzgarda, böyle bir dalgadan batma ihtimalini zor görüyorum. Karadeniz'de bir sürü gemi seyir halinde. Başka bir etki olabilir. Yetkililer araştıracaktır.
Türkiye etrafındaki denizlere bakınca bir süredir sıcak hava vardı üzerine soğuk hava geldi. Atmosferde karışım meydana geldi. Rüzgar şiddetini artırdı. Bu tür hadiseler afete dönüşmeden atlatmamız lazım. Daha çok olacak. El ninolu bir yıldı. Ocak ayı da son 50 yılın en sıcak ayıydı. Denizcilerimiz çok tecrübeli bu konularda. Oradaki geminin pozisyonu hakkında bir şey diyemeyeceğim.
BAŞKA RİSK VAR MI?
Deniz suyu sıcaklıklarının neden olduğu hadiseler ver ama Marmara'da böyle bir şey mümkün değil. Akdeniz'de ihtimal yüksek ama Marmara'da bu hadise ile ilgili hortumu düşünemiyorum.
Bugün İstanbul dahil olmak üzere, kuzey ilçeler dahil olmak üzere şiddetli yağmur var. Bugün İstanbul'da dışarı çıkıp dolaşılacak hava yok. Bugün İstanbul, Yalova, Kocaeli gibi illerde vatandaşlar işi yoksa dışarı çıkmasın. Su baskınlarına da dikkat edeceğiz. Bugün için önemli. Yarına bir şey kalmayacak. Marmara'da dalga seviyesi 3 metreyi geçebilir. Bu önemli bir yükseklik.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Batuhan A isimli gemiden acil durum sinyali alındığını belirterek, "Su alarak batan gemide Türk vatandaşı olduğu değerlendirilen 6 kişilik mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor. Mudanya ilçesinde kriz merkezi oluşturuldu" dedi.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, CNN TÜRK canlı yayınında son durumu anlattı...
Şu an 3 botumuz var, arama kurtarma çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandı. Muhtemelen dalgalardan kaynaklanmış olduğunu düşünüyoruz. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkamadı. Gemide 6 Türk mürettebat olduğunu düşünüyoruz. Gemi kıyıya 7 kilometre uzaklıkta. Gemi kargo yüklü, mermer veya taş gibi bir şey olduğunu düşünüyoruz.
Kargo gemisi sabah 6.32'de İmralı Adası yakınlarında acil durum sinyali bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi. 7.12 itibariyle de gemiden sinyalin tamamen kesildiği belirtildi.
Gemide 6 kişilik mürettabatın bulunduğu, bölgeye sahil güvenlik botlarının ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği, helikopterlerin ise hava muhalefeti sebebiyle kalkış yapamadığı kaydedildi. Bölgede yapılan çalışmalarda içi boş bir can salı bulundu.