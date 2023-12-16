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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul dahil 14 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul dahil 14 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 07:21

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporunda ise bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 14 kente sarı, 3 kente turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Gümüşhane çevreleri, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul dahil 14 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı

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Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul dahil 14 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 14 kente sarı, 3 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul dahil 14 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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