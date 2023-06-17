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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 29 kentte sarı alarm

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 29 kentte sarı alarm
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:48

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 29 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul Valiliği ise, kentte bugün kuvvetli yağış beklenildiğini belirterek, tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Sıcaklıkların batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu ile Yozgat, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 29 kentte sarı alarm

Sıcaklıkların batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne’nin güneyi ile İstanbul Anadolu Yakası, İzmir’in kuzey ve iç kesimleri, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 29 kentte sarı alarm
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 29 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu,Kastamonu) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak Pazar günü akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, kentte bugün kuvvetli yağış beklenildiğini belirterek, tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 29 kentte sarı alarm

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

İstanbul'da gece saatlerinde beklenen yağış öncesi çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İstanbul Boğazı, Adalar ve sahil kesimi başta olmak üzere, şehrin birçok noktasında gök gürültüsü ve şimşekler etkili oldu.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 29 kentte sarı alarm

BURSA'DA ŞİMŞEKLİ GECE

Bursa’nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İnegöl ilçelerinde gece saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Kentin bazı bölgelerinde zaman zaman sağanak yağışın da etkili olduğu görüldü.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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