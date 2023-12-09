Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Hava buz kesti: 32 kentte kuvvetli yağış alarmı

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Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 26 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

SU BASKINI VE DERE TAŞKINLARINA DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise kuvvetli yağış sonrası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi şu şekilde:

Bugün Batı Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağış etkili olacak. Gündüz Kocaeli Yalova Düzce Sakarya Zonguldak, Bartın, Devrek, Karasu, Alaplı, Karabük, gece Cide Bozkurt Ayancık Sinop su baskını ve dere taşkınlarına dikkat.

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Bugünün 2. dikkat edilecek bölgesi Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari, Urfa Diyarbakır, Adıyaman’da kuvvetli yağmur.

Bugün ve yarın pazar Van, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Şırnak'ın yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı.

Bugün İstanbul sağanak yağmurlu 8, İzmir 12, Antalya yağmurlu 16, Ankara kuzeyi kuvvetli olmak üzere yağmurlu, 8 derece.

SICAKLIKLAR PAZARTESİ ARTACAK

Yağışlar yarın batıyı terk ediyor. Sıcaklıklar batıda hafta başı 3-4 derece artacak. İç ve doğu Anadolu’da çarşamba gününe kadar ortalamanın 3-4 derece altında kalacak.