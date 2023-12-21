Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... 7 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı... Prof. Dr. Şen: Su baskını yapabilir

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için "sarı", Antalya ve Muğla için "turuncu" kodlu uyarıda bulundu.

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Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

SU BASKININA DİKKAT!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen’in ise son hava durumu değerlendirmeleri şu şekilde:

Ege, Batı Akdeniz Bölgesi, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, öğlen ve akşamüstü Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli su baskını yapar.

Öğle saatlerine doğru problem yaratacak gibi. Turuncu uyarı verilmiş durumda. Antalya’da 90 kg’ye kadar yağış olabilir, su baskını yapabilir. Yağışla birlikte rüzgar artacak. Gök gürültüsü dahi duyulabilir. Özellikle Finike, Kumluca’da 11-12’de kuvvetli. Antalya’nın merkezinde öğleden sonra şiddetli. Kumluca’daki dereye dikkat etmek lazım. İnşallah afet durumuna geçmez. Geçen sene orada bir köprü yıkılmıştı.

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Balıkesir’in güneyinden itibaren İzmir, Muğla’da kuvvetli yağış başladı, akşama doğru tehlike gidecek. Halkı uyaralım diye geldik.

THY AÇIKLADI...11 SEFER İPTAL

THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Meteorolojik koşullar doğrultusunda sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da yolcularını uyardı.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 (Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 (Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 (Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 10