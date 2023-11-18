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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 66 kente sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor... Hava buz kesecek

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 66 kente sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor... Hava buz kesecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle 66 kente uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün hava sıcaklıkları batı bölgelerde 2 ila 10 derece düşecek. Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. İşte 18 Kasım hava durumu raporu...

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Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Iğdır ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 66 kente sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor... Hava buz kesecek

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Hava sıcaklığının güney ve batı bölgelerde yağışla birlikte hissedilir derecede (2 ila 10 derece) azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde lodosla birlikte 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI

Rüzgarın Marmara ve Ege'de fırtına, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (80-100 km/saat)şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 66 kente sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor... Hava buz kesecek
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 66 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

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PROF. DR. ŞEN: DIŞARI ÇIKMAYIN

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Cumartesi-pazar fırtına Marmara'da hasarlara neden olabilir. Özellikle cumartesi akşam ve pazar günü dışarı çıkmayın. İstanbul'da evlerin çatıları pek sağlam değil. Aracınızı açık alana park edin, balkondaki eşyalarınızı sabitleyin. Pazartesi normale soğukla dönecek. Dışarı çıkmayın" mesajını paylaştı.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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