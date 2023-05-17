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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 17 kente sarı kodlu uyarı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 17 kente sarı kodlu uyarı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 07:42

Meteoroloji bugün beklenen sağanak yağış nedeniyle 17 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 17 Mayıs çarşamba günü hava durumu raporu...

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Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 17 kente sarı kodlu uyarı

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 17 kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji bugün beklenen sağanak yağış nedeniyle 17 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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