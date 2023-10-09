Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 14 kente sarı kodlu uyarı

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz (Çorum hariç) ile Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Ardahan, Kars, Iğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalacak ve mevsim normalleri altına düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün Orta ve Doğu Karadeniz ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış var. Yağış Akşama batıdan çekiliyor Doğu Karadeniz'de devam.

Rüzgar Doğu Anadolu'nun doğusunda Güneybatı fırtına şeklinde.

Sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde 4-5 derece azalacak. Perşembe günü tekrar artacak. Bu hafta yağış tatmin edici olmayacak. Kuraklık devam ediyor suyunuzu tasarruflu kullanın. Olmayan suyun tasarrufu olmaz çünkü.

İstanbul bugün 20 derece.

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Sarı kod ile uyarılan kentler ise şu şekilde:

Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Van, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Şırnak, Bitlis, Hakkari.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık 24

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

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ARDAHAN'DA SİS ETKİLİ OLDU

Ardahan’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kent sabah saatlerinde sis bulutu altında kaldı. Özellikle Ardahan ovası ile Kura Nehri mevkiinde yoğun olarak gözlenen sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yoğun sis, kentin yüksek kesimleriyle Ardahan ovası çevresinde etkisini gösterdi. Yer yer görüş mesafesini düşüren sis ulaşımda aksaklığa neden olmadı.