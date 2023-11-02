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Meteoroloji'den yeni hava durumu: 11 kentte sarı alarm... İstanbul için saat belli oldu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteorolojiden yeni hava durumu: 11 kentte sarı alarm... İstanbul için saat belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 07:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da yağışın etkisini artıracağı saat de belli oldu. İşte 2 Kasım perşembe günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ( Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güney Doğu Anadolu ( Kilis ve Gaziantep haric ) ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yeni hava durumu: 11 kentte sarı alarm... İstanbul için saat belli oldu

Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden yeni hava durumu: 11 kentte sarı alarm... İstanbul için saat belli oldu
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL İÇİN SAAT BELLİ OLDU

İstanbul'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması tahmin ediliyor.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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