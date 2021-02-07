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Haber Giriş: 07.02.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika uyarısı

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı
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Meteoroloji 'den Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Öte yandan Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada Doğu Karadeniz için, ''Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' ifadeleri kullanıldı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. 

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı bölgede, rüzgar güney ve  batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 7, Hakkari'de 6, Bitlis'te 5 ve Muş'ta 3 derece olması bekleniyor. 

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU KARADENİZ'DE ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


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