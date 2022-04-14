Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 14 Nisan hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Giresun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 3°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu
EGE
Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 4°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 14°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tokat ve Amasya'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 2°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 14°C
Çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT -1°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM -9°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğu kesimleri kar yağışlı
KARS -10°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 2°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 6°C, 18°C
Az bulutlu ve açık