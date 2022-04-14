Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 14 Nisan hava durumu tahminleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Giresun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE 3°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

EGE

Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 8°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 4°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 10°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

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KONYA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tokat ve Amasya'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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AMASYA 2°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT -1°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM -9°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğu kesimleri kar yağışlı

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KARS -10°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 2°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 6°C, 18°C

Az bulutlu ve açık