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Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 15:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu. Vatandaşların çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bölgenin batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırıp, yarın Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde, güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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