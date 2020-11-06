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Haber Giriş: 06.11.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı. İşte il il hava durumu raporu

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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı. İşte il il hava durumu raporu
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Yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimi ile İstanbul, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimi ile İstanbul, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak tahmin ediliyor. 

Van, Hakkari, Ağrı, Şırnak'ın doğusu ve Bitlis'in doğusunda da etkisini sürdürecek sağanağın, Rize, Trabzon, Giresun çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Ordu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYIN

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