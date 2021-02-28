Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! Hava nasıl olacak? MGM 28 Şubat il il hava durumu tahminleri!
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, pazar günü Marmara'nın doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Soğuyan havaların ardından MGM bazı iller için kar uyarısında da bulundu. Eskişehir ve Kayseri'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar ön görülüyor. İstanbul'da ise bugün hava 9 derece olacak. İşte, 28 Şubat Pazar MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri!
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son tahminlere göre, Ülkemizin kuzeybatısı ile zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarının, yarın (Pazar) Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Kayseri'nin kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Kayseri'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece bölgenin kuzeyinin, yarın (Pazar) doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
İSTANBUL 6°C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ 6°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
KOCAELİ 6°C, 8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar)sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 11°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Yozgat ve Sivas çevreleri ile Eskişehir ve Kayseri'nin kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı kuzey çevreleri çok bulutlu
ÇANKIRI -2°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 6°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu
KONYA 0°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyılarının, yarın (Pazar) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 4°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 4°C, 7°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 0°C, 5°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları yağmur, şehir merkezi ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 7°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 0°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu
RİZE 4°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
SAMSUN 5°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
TRABZON 5°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla kuzey ve batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN -3°C, 10°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -13°C, 2°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu
KARS -7°C, 4°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu
VAN -7°C, 5°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 3°C, 17°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
SİİRT 3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA