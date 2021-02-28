Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! Hava nasıl olacak? MGM 28 Şubat il il hava durumu tahminleri!

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son tahminlere göre, Ülkemizin kuzeybatısı ile zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarının, yarın (Pazar) Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Kayseri'nin kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Kayseri'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece bölgenin kuzeyinin, yarın (Pazar) doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

İSTANBUL 6°C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ 6°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 6°C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar)sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Yozgat ve Sivas çevreleri ile Eskişehir ve Kayseri'nin kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 9°C

Az bulutlu, zamanla parçalı kuzey çevreleri çok bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 6°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu

KONYA 0°C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyılarının, yarın (Pazar) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 4°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 7°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 0°C, 5°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları yağmur, şehir merkezi ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 7°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu

RİZE 4°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

SAMSUN 5°C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TRABZON 5°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla kuzey ve batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN -3°C, 10°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -13°C, 2°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu

KARS -7°C, 4°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu

VAN -7°C, 5°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 3°C, 17°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA