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Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

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#Meteoroloji#İzmir#Fırtına
Meteorolojiden İzmire kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 15:34

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir genelinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İzmir genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, "Cumartesi günü; İzmir il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer hamleli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. 

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#Meteoroloji#İzmir#Fırtına

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