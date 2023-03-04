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Meteoroloji'den İzmir için sağanak uyarısı

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#Meteoroloji#İzmir#Sağanak
Meteorolojiden İzmir için sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 17:26

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İzmir genelinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada yarın saat 06.00'dan itibaren kıyı Ege'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği duyuruldu. Sağanağın sabah saatlerinden itibaren İzmir il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Sağanağın saat 21.00 itibarıyla etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilerek, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

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#Meteoroloji#İzmir#Sağanak

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