Meteoroloji'den Güney Doğu'ya sağanak uyarısı

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Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Çarşamba akşam saatlerine kadar Diyarbakır'ın güneyi Çınar, Bismil, Silvan ilçeleri, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu Suruç, Akçakale, Harran, Haliliye, Ceylanpınar, Viranşehir, Eyyübiye ilçeleri ile Mardin, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.