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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 20:52 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den flaş uyarı! Saatteki hızı 120 kilometre

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Meteoroloji'den flaş uyarı! Saatteki hızı 120 kilometre
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Meteoroloji, Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de yarın saatteki hızı 120 kilometreye kadar çıkacak fırtına beklendiğini duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu geceden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak yarın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güneyden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat) öngörülüyor. Yarın akşam Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların, soba ve bacalardan kaynaklanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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