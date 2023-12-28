Meteoroloji'den Ege'de 5 il için yoğun sis uyarısı: 31 Ocak'a kadar sürecek

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'da sisli havanın etkili olacağı duyuruldu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen bölgemizin iç ve kuzey kesimlerinde görülen sis olayının; önümüzdeki 3 (üç) günlük periyotta özellikle gece ve sabah saatlerinde Çanakkale'nin iç ve kuzey kesimleri, Çanakkale Boğazı çevreleri; Balıkesir'in iç ve kuzey kesimlerinde; Manisa'nın merkez ve çevrelerinde; İzmir'in güney ve iç kesimlerinde; Aydın'ın batı kesimlerinde gün içinde uzun süren ve yoğun olmak üzere; bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı beklendiğinden hava kalitesinde azalma ile düşük görüş mesafesi nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.