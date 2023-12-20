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Meteoroloji'den Ege için 'sağanak' uyarısı: Çok kuvvetli olması bekleniyor

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#Meteoroloji#Sağanak#Ege Bölgesi
Meteorolojiden Ege için sağanak uyarısı: Çok kuvvetli olması bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 16:48

Meteoroloji'den, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla ile Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli Muğla'da ise çok kuvvetli sağanak uyarısı yapılırken, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün kıyı kesimlerde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (21 Aralık 2023 Perşembe) ilk saatlerden akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım, dolu yağışı riski, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

'EGE KIYILARINDA ETKİLİ OLACAK'

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "21.12.2023 Perşembe günü Ege kıyılarında etkili olacak sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla il geneli ile Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 kg/m2); Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteorolojiden Ege için sağanak uyarısı: Çok kuvvetli olması bekleniyor

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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BODRUM İÇİN 'FIRTINA' UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinden itibaren güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Ayrıca bölge için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından da turuncu kod uyarısı yapıldı.

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#Meteoroloji#Sağanak#Ege Bölgesi

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