Meteoroloji'den bazı iller için 'zirai don' uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları yarından itibaren Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te mevsim normallerinin altına düşecek.

Hava sıcaklıkları bölge genelinde hafta sonundan itibaren ise mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, beklenen yağışlarla Bursa'da orta, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te ise kuvvetli buzlanma ve zirai don olayının beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.