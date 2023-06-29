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Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı! İstanbul'da sağanak yağışa dikkat

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 09:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul Valiliği ise gök gürültülü sağanak yağışa karşı dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK UYARISI

İstanbul Valiliği tarafından bugün Kocaeli, Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası’nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olabileceği duyuruldu.

Sıcaklıkların 8 derece düşmesi beklenirken valilik açıklamasında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, bugün Kocaeli, Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası’nda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanakların (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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Meteorolojiden 8 kente sarı kodlu uyarı İstanbulda sağanak yağışa dikkat

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İSTANBUL: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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Meteorolojiden 8 kente sarı kodlu uyarı İstanbulda sağanak yağışa dikkat

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

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