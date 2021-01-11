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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den 6 ile 'sarı uyarı' geldi

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Meteoroloji'den 6 ile 'sarı uyarı' geldi
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Meteoroloji'den Ege Bölgesi'ndeki 6 ile sarı kodlu uyarı geldi. İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'de bugün kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde etkili olmaya başlayan fırtına dolayısıyla 6 ile yönelik "potansiyel tehlike" anlamına gelen "sarı uyarı" yaptı.

Buna göre, Kıyı Ege'de öğle saatlerinde başlayan rüzgarın gün içinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtınaya (40-70 kilometre/saat), zaman zaman kuvvetli fırtınaya (70-90 kilometre/saat) dönüşmesi öngörülüyor.

Kuvvetli fırtınanın İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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