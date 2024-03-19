Meteoroloji'den 4 il için yağış uyarısı

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15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Batman'ın Kozluk ve Sason ilçesi, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Siirt’in merkez, Şirvan, Tillo, Eruh, Kurtalan, Baykan ve Şirvan ilçeleri ile Şırnak’ın merkez, Güçlükonak, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile birlikte ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ifadelerime yer verildi.

Çarşamba günü gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışların Siirt’ in doğu kesimleri Pervari ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklendiği bildirilen açıklamada, kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu belirtildi.