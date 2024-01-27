Meteoroloji'den 26 kent için uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Hakkari, Şırnak ve Siirt ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Genellikle kuzeybatı ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde; Siirt, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

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Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Üşüten bir hava var ama kar havası değil. Kar yağışı biraz zor görünüyor. İstanbul'da öğleden sonra yağmur var. 6 derece civarında sıcaklık var bu kar sıcaklığı değil. Kar yapması için 4 derecenin altına düşmesi gerekli. Isı adası etkisi... Kar yağışı gözükmüyor. Yükseklerde karla karışık yapabilir. 4 derecenin altına bir düşse kar yapar zaten. Pazar gecesi ve pazartesi günü karla karışık yağmur yapabilir. Ama lapa lapa kar yok. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış var, yaylalarda ise yoğun kar yağışı yapacak. Yoğun kar yağışı 20 santim kar yapacak, kuvvetli 15 santimetre kar yapacak demek. Doğu Anadolu'nun güneyinde çığ tehlikesi var. Antalya'da yağış kuvvetli olacak ama İzmir civarında yağış yok bugün.

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İstanbul'da kar yağışı yok. Yarın ya da pazartesi karla karışık yağmur yapabilir. Garantisi yok. Sıcaklık 4 derecenin altına düşmeyeceği için kar yağışı olmayacak. Şubat - Mart ayında kar görme ihtimalimiz olur İstanbul'da."