Meteoroloji'den 22 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Orhan Şen İstanbul için tarih verdi: 9 dereceye düşecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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22 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji kuvvetli sağanak nedeniyle 3 ile turuncu, sağanak ve çığ tehlikesi nedeniyle de 19 ile sarı kodlu uyarı verilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) Kıyı Ege'de yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

'SICAKLIK 9 DERECEYE DÜŞECEK'



İstanbul, İzmir, Antalya aralıklı sağanak yağışlı 17-18-19C. Ankara gece yağmurlu 16C. Sıcaklıklar çarşambadan itibaren ortalamaya dönecek. Yağış hafta boyu Anadolu'ya da yayılacak. Anadolu'nun yükseklerinde hafta sonu karla karışık yağmur ve kar görülebilir. İstanbul'da perşembe 9C kadar düşer.

Pazartesi Marmara'ya hafif, Ege ve Batı Akdeniz'e kuvvetli yağmur geliyor. Sıcaklıklar çarşamba günü ortalamaya doğru azalacak. Yağışların durmasıyla barajlarda yükselme durdu. Doğu'da kar erimeleri akarsuların debilerini yükselir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8

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Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16