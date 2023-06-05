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Meteoroloji'den 16 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli yağış alarmı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteorolojiden 16 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli yağış alarmı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 14 kente sarı, 2 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yağışların Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İşte 5 Haziran pazartesi hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden 16 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli yağış alarmı

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden 16 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli yağış alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 kente sarı, 2 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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