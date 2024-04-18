Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! İstanbul'a sağanak geliyor... Prof. Dr. Şen tarih verdi

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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak. Kuzey ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

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Cumartesi günü yurdun iç ve batı kesimlerde genellikle yağış alan bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Hafta sonu ise sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına inecek.

PROF. DR. ŞEN'DEN İL İL UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışması Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Dünle bugün arasında İstanbul’da sıcaklık farkı 4-5 derece. Antalya’da 20 dereceye kadar düşecek.

İstanbul’da çok kuvvetli yağış yok. Edirne ve Kırklareli’nde şiddetli yağış var. İç Anadolu’da fırtına var, 80 km’ye kadar çıkacak. Akşam bitecek. Yarın yağışlar duruyor. Cumartesi günü çok kuvvetli bir yağış getirilecek. Gece yarısından sonra 2-3 gibi. Çanakkale, Edirne, Muğla, Antalya ve Ankara’nın güneyini etkileyecek. İzmir’de 20 dereceye kadar düşecek. Su baskını, taşkın olabilir. En çok Muğla ilçelerinde etkili olacak.

İstanbul’da sabah saatlerinde Avrupa yakasında öğleden sonra Anadolu yakasında etkili olacak. İstanbul’da 3-4 gün sıcaklıkta çok değişiklik olmayacak sıcaklıkta. Cumartesi ye dikkat edelim gece yarısından sonra öğlene kadar. İstanbul, Dubai gibi olmaz. Bizim enlemlerimiz tropik yağışları oluşturmuyor. Dubai’de enerji çok fazlaydı ve geniş alanı kapsıyordu. Bizdeki topografya farklı. Çanakkale, Edirne, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da etkili olacak. Öğlen saatlerinde Düzce ve Ankara’nın doğusunda da ekili olacak.

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VE ÜÇ BÜYÜK İL

Ankara'da önümüzdeki iki gün yağış yok. Ancak cumartesi günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul ve İzmir'de ise üç gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.

Bugün sıcaklık İstanbul'da 22, Ankara'da 26 İzmir'de ise 27 derece olacak.

AKOM UYARDI

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi.

Hafta boyunca 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyden saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlenmesiyle birlikte 13-17 derece aralığına gerileyeceği aktarılan açıklamada, "Pazar gününe kadar il genelinde kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

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Önümüzdeki 5 gün için beklenen hava durumunu gösteren harita...