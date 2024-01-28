Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: İstanbul'a kar geliyor!

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

İSTANBUL'A KAR GELİYOR



Kasım ayından bu yana yağışlı bir hava hakim sürerken İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmemişti. Meteoroloji'nin haftalık raporunda beklenen kar yağışı gerçekleşebilir. Raporda 1 hafta boyunca karla karışık yağmur beklenirken Meteoroloji, yarın için İstanbul tahminini değiştirdi. Yarın İstanbul ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan yarın yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı ve karla karışık sağanak yağış bekleniyor. Soğuk hava dalgası perşembe günü yurt genelinde etkisini kaybedecek.

AKOM'DAN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Gözden Kaçmasın Ev satışında ‘kademeli’ dönem Haberi görüntüle

Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.