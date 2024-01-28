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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: İstanbul'a kar geliyor!

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#Kar Yağışı#İstanbul#Meteoroloji
Meteoroloji ve AKOMdan peş peşe uyarılar: İstanbula kar geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 09:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bugün 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verilirken İstanbul için ise kar uyarısı geldi. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. AKOM da bugün ve yarına dikkat çekerek, uyarılarda bulundu. İşte beklenen hava durumu tahmini....

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji ve AKOMdan peş peşe uyarılar: İstanbula kar geliyor

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Kasım ayından bu yana yağışlı bir hava hakim sürerken İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmemişti. Meteoroloji'nin haftalık raporunda beklenen kar yağışı gerçekleşebilir. Raporda 1 hafta boyunca karla karışık yağmur beklenirken Meteoroloji, yarın için İstanbul tahminini değiştirdi. Yarın İstanbul ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan yarın yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı ve karla karışık sağanak yağış bekleniyor. Soğuk hava dalgası perşembe günü yurt genelinde etkisini kaybedecek.

Meteoroloji ve AKOMdan peş peşe uyarılar: İstanbula kar geliyor

AKOM'DAN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

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Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

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#Kar Yağışı#İstanbul#Meteoroloji

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