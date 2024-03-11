Meteoroloji ve AKOM'dan art arda açıklamalar! Yurt genelinde etkili olacak... İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

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Yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimler ile Marmara’nın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Yarın, Marmara ile Ege'nin batı ve kuzey kesimleri yağışlı geçecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Trakya ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca yağış alan yerlerde toz taşınımı hadisesi görülecek. Aynı gün rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Çarşamba günü yurdun iç ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Aynı gün rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli eseceği öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'nun iç ve batısında ise toz taşınımı etkili olacak.

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Perşembe günü Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış görülecek. Yağışlar yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Cuma ve cumartesi ülke geneli yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü yağışlı sistem yurdun doğusunda etkili olacak. Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülecek. Yağışlar kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki bir haftalık süreçte günün en yüksek sıcaklık değeri, Ankara'da 18, İstanbul'da 16, Samsun ve Diyarbakır ve İzmir'de 20, Adana'da 25, Antalya'da 21 dereceye kadar yükselecek.

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BİR UYARIDA AKOM'DAN

AKOM'dan yapılan uyarıda, "İstanbul'da hafta boyunca çok bulutlu ve sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, sıcaklıkların öğle saatlerinde artarak 18 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor" denildi.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu (Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.) 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Az bulutlu ve açık 20

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15