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Meteoroloji uyarmıştı! İki ilde sağanak etkili oldu: Yamaçlardan gelen su ev ve iş yerlerine doldu

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#Aydın#Edirne#Yağmur
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 11:44

Aydın'ın Köşk ilçesinde etkili olan sağanak, bazı mahallerde su baskınlarına neden oldu. Yamaçlardan gelen sular bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarına doldu. Edirne'de ise 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası kent genelinde yağmur etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte sürücüler zaman zaman güçlük yaşadı.

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Aydın'ın Köşk ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Mezeköy ve Uzundere mahallerinde sokaklar, göle döndü. Sürücüler, araçları ile yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yamaçlardan gelen sular bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarına doldu.

Meteoroloji uyarmıştı İki ilde sağanak etkili oldu: Yamaçlardan gelen su ev ve iş yerlerine doldu

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Belediye ekipleri, bölgede su tahliye çalışması başlattı.

Meteoroloji uyarmıştı İki ilde sağanak etkili oldu: Yamaçlardan gelen su ev ve iş yerlerine doldu

Jandarma ekipleri de çalışmalara destek verdi. Gece boyunca süren sağanak sonrası bölgede, sabah saatlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı. 

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Meteoroloji uyarmıştı İki ilde sağanak etkili oldu: Yamaçlardan gelen su ev ve iş yerlerine doldu

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'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI SONRASI EDİRNE'DE YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısında bulunduğu EDİRNE'de, sabah saatlerinde yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ile saçak altlarına sığındı.

Meteoroloji uyarmıştı İki ilde sağanak etkili oldu: Yamaçlardan gelen su ev ve iş yerlerine doldu

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte sürücüler zaman zaman güçlük yaşadı. Trafik ekipleri, önemli noktalarda tedbir alıp, trafik akışını sağladı.

Meteoroloji uyarmıştı İki ilde sağanak etkili oldu: Yamaçlardan gelen su ev ve iş yerlerine doldu

Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte, yağışın gün içinde etkisini artırarak devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji uyarmıştı İki ilde sağanak etkili oldu: Yamaçlardan gelen su ev ve iş yerlerine doldu

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#Aydın#Edirne#Yağmur

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