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Meteoroloji uyarmıştı... Edirne'de kuvvetli sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi

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#Edirne#Sağanak#Kuvvetli Rüzgar
Meteoroloji uyarmıştı... Edirnede kuvvetli sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 17:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bir binanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü.

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Trakya ve Marmara'nın kuzey batısında yağmur ve kuvvetli fırtına uyarısının ardından Edirne'de sağanak ve rüzgar etkili oldu. Aniden bastıran gök gürültülü yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Yer yer kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu kentte bazı semtlerde ağaçlar devrildi, dalları kırıldı.

Meteoroloji uyarmıştı... Edirnede kuvvetli sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi

1'inci Murat Mahallesi'nde bir binanın çatısı park halindeki aracın üzerine uçarak hasara neden oldu. Devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri de ağaç devrilen sokak ve caddelerde önlem aldı. Meteoroloji yetkilileri, kentte yağmurun ilerleyen saatlerde yer yer etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

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Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinde de fırtına etkili oldu. Balıkçı barınağında bulunan bir tekne alabora oldu. Bazı tekneler dalgada sürüklenerek kıyıya vurdu. Keşan ilçesinde de ağaçlar kuvvetli rüzgarla devrildi.

Meteoroloji uyarmıştı... Edirnede kuvvetli sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi

Fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde de ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Meteoroloji uyarmıştı... Edirnede kuvvetli sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi

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#Edirne#Sağanak#Kuvvetli Rüzgar

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