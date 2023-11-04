Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... İtalya ve Yunanistan'ı vuran fırtına Türkiye'ye geliyor! Peş peşe uyarılar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara, Kıyı Ege, Kütahya, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PROF. DR. ŞEN'DEN FIRTINA UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Şiddetli yağmur akşam saatlerinde Balıkesir, Edremit Körfezi, İzmir, Aydın, gece yarısı Muğla'da su baskınları ve dolu yağışına neden olabilir" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Şen, "Bugün Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de lodos fırtına hızında, Trakya ve Çanakkale'de tam fırtına hızında (80-100 km/saat) beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması tedbirli olunması gerekmektedir. Gece rüzgar etkisini kaybedecek" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Çanakkale Boğazı kapatıldı Haberi görüntüle

ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı “Çanakkale Boğazı hava şartları nedeniyle geçici olarak çift yönlü olarak geçişler askıya alınmıştır” açıklamasında bulundu.

AVRUPA'YI CİARAN FIRTINASI VURDU

Ciaran Fırtınası Batı Avrupa kıyılarını vurdu. Fırtınanın neden olduğu olumsuzluklar sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Birçok noktada ulaşım aksadı, enerji nakil hatları zarar gördü.

Yunanistan'ın İskeçe kentinde de bugün kuvvetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle araçlar devrildi, ağaçlar yerinden söküldü.