Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağmur geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için saat verdi!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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PROF. DR. ORHAN ŞEN, İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Pazar, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, yer yer gök gürültülü sağanak, Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel kuvvetli.

SABAH VE ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Bugün sıcaklıklar batı ve güney doğu da 3-5 derece azalacak. İstanbul sabah ve öğlen yağmurlu 16 C İzmir yağmurlu 22 Antalya 25 Ankara gece yağmurlu 17 C.

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Yarın Sıcaklık güneyde düşecek ve yağmur gelecek. Perşembeden itibaren Ege ve Akdeniz tatil yerlerinde 4-5 derece artacak.