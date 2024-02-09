Meteoroloji saat verip uyardı: Yarın başlayıp pazar günü son bulacak... Şiddetli fırtınaya dikkat!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Marmara ve Ege'nin kuzeyinde şiddetli fırtına bekleniyor.

Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayıp Pazar günü öğlen saatlerinde etkisi yitirmesi beklenen fırtınada vatandaşların ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den 15 ile yarın için sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan iller sırasıyla şu şekilde:

Ağrı, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kırklareli, Muş, Rize, Tekirdağ, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır

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BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç), Güneydoğu Anadolu (Siirt haric) ile Muğla, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.